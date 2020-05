Parlamento dos Açores reúne-se em plenário virtual a partir de amanhã

O parlamento dos Açores vai reunir-se pela primeira vez, a partir de terça-feira, desde que teve início o surto da covid-19, numa sessão plenária que vai decorrer de forma virtual e com temas relacionados apenas com a pandemia.

Entre as iniciativas da agenda provisória dos trabalhos, a que a agência Lusa teve acesso, estão sete propostas do CDS, três do PSD, uma do Governo Regional (socialista), uma do Bloco de Esquerda, uma do PPM e uma da deputada independente, todas elas reivindicando medidas destinadas a mitigar os impactos que o novo coronavírus provocou, tanto nas famílias como nas empresas.

A necessidade de um avião cargueiro para o transporte de mercadoria entre o continente e os Açores, o eventual adiamento do processo de alienação do capital social da Azores Airlines e a suspensão das tarifas de acostagem para as embarcações marítimo-turísticas são algumas das propostas levadas a plenário.

A redução do tarifário da eletricidade no arquipélago, a disponibilização de testes de despistagem à covid-19, a criação de apoios de emergência para as associações de bombeiros e de um plano para a retoma económica nos Açores são outras medidas preconizadas pelas forças políticas com assento parlamentar.

Esta primeira sessão legislativa desde o início do surto da covid-19 será também a primeira a decorrer de forma não presencial, apenas com recurso ao sistema de videoconferência, o que obrigou os líderes parlamentares a definir novas regras de funcionamento internas e normas de conduta e de boas práticas.

As regras aplicam-se, por exemplo, ao uso do microfone, do auricular e até do telemóvel, no sentido de evitar interferências na reunião, bem como recomendações para que os deputados desliguem todas as outras aplicações que possam estar a usar, para evitar que a ligação à Internet fique demasiado lenta.

A sessão plenária da Assembleia Legislativa os Açores vai decorrer durante três dias (de terça a quinta-feira), começando às 10:00 (11:00 em Lisboa) e terminando por volta das 19:00, com interrupção para almoço entre as 13:00 e as 14:30.

O parlamento dos Açores é composto por 57 deputados em representação de seis forças políticas (PS, PSD, CDS, BE, PCP e PPM) e ainda uma deputada independente.

Os deputados costumam reunir-se em plenário uma vez por mês na cidade da Horta, na ilha do Faial.