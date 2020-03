Operação especial da TAP permite regresso a casa de 3500 portugueses

Ao longo desta semana, a TAP desenvolveu uma operação especial para permitir o regresso de cerca de 3500 portugueses a Portugal, bem como o transporte de carga médica e humanitária, com a realização de 12 voos extraordinários para Angola, São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique.

“Face ao momento delicado que o mundo enfrenta devido ao novo coronavírus Covid-19, a TAP em estreita colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros planeou uma série de voos excepcionais ao longo desta semana de e para países africanos”, refere através de um comunicado de imprensa.

Diz ainda que a companhia aérea portuguesa conseguiu viabilizar em tempo recorde 12 voos extraordinários, garantindo todas as condições de segurança e operacionais para a realização destes voos diariamente – entre terça e domingo - em condições adversas, ultrapassando a título excepcional as limitações e restrições impostas pelos vários países, com a colaboração dos mesmos.

“Os primeiros voos da operação especial da TAP descolaram na terça-feira, dia 24 de março, com destino a Luanda, em Angola, Praia e Sal, em Cabo Verde. A operação prosseguiu na quarta-feira, 25 de março, com um voo para Bissau; na quinta-feira, 26 de março, com um voo para São Tomé, e na sexta-feira com quatro voos: dois de Luanda, um de Bissau e um da Cidade da Praia. Para este sábado, 28 de março, a Companhia terá um voo noturno de Luanda com destino a Lisboa”, realça.

Adianta ainda que “a operação desta semana culmina no domingo com dois voos de ida-e-volta para a capital de Moçambique, operados por um Airbus A330neo, com capacidade para trazer 298 passageiros”.