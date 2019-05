Operação do Fisco com GNR e sigilo sobre devedores à banca em maior nas capas

Fisco usa GNR para cobrar dívidas, diz a manchete do Correio da Manhã. O mesmo tema está no JN com o título: Governo cancela operação stop para cobrança coerciva de dívidas fiscais. Ainda a interpretação do i: “Dois pesos... duas medidas”, para falar desta operação e da indecisão do Parlamento sobre se revela ou não a lista de devedores à banca.

Padre e Falsas Freitas acusados de nove crimes de escravidão, coloca em maior o Público. O Diário de Notícias preferiu a notícia de que os processos de adopção em Lisboa estão parados por baixa de única funcionária da Segurança Social. O Negócios comemora 16 anos e dedica a edição a ‘Como pôr Portugal a crescer’.

Além das manchetes, nos jornais generalistas outras notícias merecem capa, como os tumultos que provocaram mais de meia centena de mortos em cadeias no Brasil; a questão da má gestão da Caixa Geral de Depósitos, que continua a marcar a actualidade; o internamento de doentes de hospital de Vila Franca no refeitório e WC; a eleição do presidente da Comissão Europeia; mais um crime passional; e Ronaldo, que regressa “com fome de golos”.

Nos desportivos, Seferovic afirma “Depois desta época venha quem vier”. É a manchete do jornal A Bola. O Record aposta numa entrevista a Rui Costa. “Félix tem muito para dar ao Benfica”, declara o ex-jogador de futebol. O Jogo prefere diversificar e coloca em maior desporto motorizado. “O Mundial precisa de ralis como de Portugal”, diz Sébastien Ogier, que está na notícia principal.