Número de luso-eleitos aumentou para 757 em 2017, a maioria em França

O número de portugueses e luso-descendentes eleitos para cargos públicos no estrangeiro era de 757 em 2017, mais 1,6 por cento do que em 2016, de acordo com o Relatório da Emigraçãoo.

A grande maioria destes luso-eleitos é oriunda de França (71,2%), seguindo-se os Estados Unidos da América (13,2%) e a Alemanha (3,7%), segundo dados da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP).

Em termos absolutos, há 539 luso-eleitos em França, 100 nos EUA, 28 na Alemanha, 15 no Canadá, 13 na Suíça, 12 na África do Sul, 10 no Brasil e em São Tomé e Príncipe, nove no Luxemburgo, quatro na Argentina, três na Bélgica e em Moçambique, dois na Austrália, no Reino Unido, na Tailândia e na Venezuela e um na China, no Chipre e na Suécia.

Na distribuição por continentes, 79% dos luso-eleitos residem na Europa, 17% na América, 3% em África e 1% na Ásia/Oceania.

O Governo e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, têm apelado à participação política dos portugueses, quer nas eleições em Portugal, quer nos países de acolhimento, tendo em conta que as taxas de recenseamento e de participação das comunidades são tradicionalmente muito baixas.