A operadora de telecomunicações NOS está, esta manhã, com falhas de rede no serviço. Os utilizadores da NOS têm tido problemas em fazer chamadas e na utilização da internet móvel.

D acordo com o site Downdetector, mais de 1200 problemas foram reportados na última hora, com a maioria das falhas a incidirem nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nos distritos de Braga, Aveiro e Coimbra.