Nós Cidadãos! solidário com os vigilantes da segurança privada

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o Nós Cidadãos! manifestou a sua solidariedade para com os vigilantes da segurança privada.

“Atento ao panorama profissional e social português, o Nós Cidadãos” manifesta profunda inquietação com a situação da segurança privada, quer relativa às condições laborais dos vigilantes, como às empresas de segurança e ao mercado em si. Também a nova lei é uma incógnita que nos causa apreensão”, explica a nota.

Neste seguimento o partido criou, assim, de um grupo de trabalho para analisar os problemas do sector, do qual resultou “um manifesto sobre a segurança privada”.

Do documento constam as seguintes reivindicações: um aumento de salário dos vigilantes, “que faça face às perdas da última década”; a dignificação do trabalho dos vigilantes, com o período de descanso “normal”; o fim das irregularidades no pagamento dos salários dos vigilantes; a regulação e punição d as empresas que não sigam as leis da concorrência e uma revisão da legislação, “que faça face aos problemas da segurança privada”.