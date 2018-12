‘Mundial’ foi a palavra mais pesquisada pelos portugueses no Google este ano

‘Mundial’ foi a palavra que liderou as pesquisas este ano no Google, em Portugal, segundo um balanço anual daquele motor de busca, que revela ainda que as notícias mais pesquisadas pelos portugueses foram relativas ao ‘Incêndio de Monchique’.

“O ano de 2018 revelou um elevado interesse no Mundial [de Futebol] da Rússia e num dos maiores fogos que devastou a serra de Monchique, na região do Algarve, considerado o maior fogo europeu do ano”, refere o Google no comunicado ‘O ano em pesquisa Google em Portugal e no mundo’, hoje divulgado.

Logo depois de ‘Mundial’, as palavras mais pesquisadas pelos portugueses em 2018 foram ‘Secret Story 7’, a sétima temporada de um ‘reality show’ exibido na TVI, ‘Avicii’, alter ego de Tom Bergling, DJ sueco que morreu em abril, aos 28 anos.

No ‘top’ 5 das palavras mais pesquisadas em Portugal estão ainda ‘Casados à primeira vista’, ‘reality show’ actualmente em exibição na SIC, e ‘Stan Lee’, nome do editor da Marvel Comics, criador de super-heróis como Homem-Aranha, Homem de Ferro, O Incrível Hulk e Capitão América, que morreu em novembro, aos 95 anos.

O balanço apresentado pela multinacional revela ainda que os portugueses pesquisaram sobre ‘Bruno de Carvalho’, ‘Helena Ramos’, ‘Eurovision’, ‘Demi Lovato’ e ‘XXXTentacion’.

No que às notícias diz respeito, os temas que mais curiosidade suscitaram aos portugueses, logo depois do incêndio de Monchique, foram as eleições no Brasil e o furação Leslie.

Este ‘top’ 10 fica completo com notícias sobre casamento real, resgate na Tailândia, eclipse lunar, eleições no Sporting, mudança de hora, sismo e Aga Khan.

A nível internacional, foi também o mundial de futebol ‘World Cup’ a liderar as pesquisas, seguido de ‘Avicii’ e ‘Mac Miller’, nome artístico de Malcolm James McCormick, cantor norte-americano que morreu em setembro, aos 26 anos.

‘Stan Lee’, ‘Black Panther’, ‘Meghan Markle’, ‘Anthony Bourdain, ‘XXXTentacion’, ‘Stephen Hawking’ e ‘Kate Spade’ completam a lista das dez palavras mais pesquisadas no Google a nível internacional.