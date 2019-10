Morreu Freitas do Amaral, fundador do CDS

Morreu o fundador do CDS Diogo Freitas do Amaral, revela a TSF, que está a avançar a notícia on-line.

O professor catedrático de Direito e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros tinha 78 anos.

O antigo presidente e fundador do CDS morreu vítima de uma doença oncológica.

Estava internado desde dia 16 de Setembro nos cuidados intermédios no Hospital da CUF em Cascais.

Freitas do Amaral fez parte de governos da Aliança Democrática (AD), entre 1979 e 1983, e mais da tarde do PS, entre 2005 e 2006, após ter saído do CDS em 1992.