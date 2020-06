Morreu António Carlos Santos, defensor da Madeira na altura da governação de Jardim

Faleceu, esta sexta-feira, António Carlos Santos, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, entre 1995 e 1999, no XIII Governo, liderado por António Guterres. Tinha 75 anos.

O socialista era conhecido por ser amigo da Madeira e do Centro Internacional de Negócio, defendendo a praça e a Região em vários fóruns internacionais e nacionais, na altura da governação de Alberto João Jardim.

Antes de ser governante, foi chefe de gabinete do ministro do Trabalho António Seixas Costa Leal, no III Governo Constitucional chefiado por Alfredo Nobre da Costa, e também chefe de gabinete do secretário de Estado do Orçamento em três governos provisórios.

Depois de ser secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi nomeado para a Representação Permanente de Portugal (Reper) em Bruxelas, onde esteve entre 2002 e 2005.

Em 2009, foi um dos coordenadores do relatório do grupo de trabalho para o estudo da política fiscal.

Colaborou com a Ordem dos Contabilistas e foi também professor de direito.

Actualmente, era árbitro do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), nas áreas de impostos sobre o rendimento, IVA e fiscalidade internacional.

O velório realizou-se, no sábado, na Igreja S. João Deus, à Praça de Londres, em Lisboa. O funeral decorreu, este domingo, no cemitério dos Olivais, em Lisboa.