Ministro da Administração Interna reafirma que fecho de aeroporto é uma “decisão nacional”

O ministro da Administração Interna voltou a reafirmarm hoje, a posição do Governo da República sobre o pedido feito pelo executivo madeirense para encerrar os aeroportos da Região.

Eduardo Cabrita disse que a decisão é exclusivamente de âmbito nacional, tal como já tinha revelado ontem, em conferência de imprensa.

Também ontem o primeiro-ministro referiu-se à pretensão do Governo Regional, prometendo “estudar” a proposta feita por Miguel Albuquerque. Disse, contudo, que é preciso manter a “cabeça fria” para se evitar “escessos”.

Na resposta, o governo madeirense fez um apelo ao Presidente da República, no sentido do Chefe de Estado interceder junto do governo central, para que os aeroportos possam ser mesmo fechados ao tráfego, reduzindo as hipóteses de entrada do vírus na Madeira.