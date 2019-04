Ministra da Saúde destaca falta de conhecimento dos direitos no Dia Mundial da Saúde

A ministra da Saúde, Marta Temido, salientou esta sexta-feira que muitos portugueses ainda desconhecem os direitos que têm no acesso a cuidados médicos, sendo essa a principal mensagem que deixa no Dia Mundial da Saúde.

No final de uma cerimónia em Lisboa para assinalar a efeméride, a ministra salientou o que a Organização Mundial de Saúde também evidencia, a cobertura universal de Saúde e o que é essa cobertura. “Uma pergunta para a qual muitos portugueses ainda não têm resposta”, que “ainda não sabem que têm direito a terem acesso aos cuidados de saúde de que precisam, de qualidade, atempados e com protecção financeira face aos custos da doença”.

A cerimónia serviu também para distinguir personalidades e entidades que se notabilizaram ou notabilizam no sector, uma delas a Agência Lusa, o único órgão de comunicação social distinguido, precisamente por contribuir para o aumento da literacia em Saúde e para um melhor conhecimento do que é o Serviço Nacional de Saúde (SNS), como foi justificado na altura.

A ministra, no encerramento da sessão, viria a insistir na necessidade de se “continuar a investir na literacia em saúde”, depois de elogiar o trabalho e profissionalismo dos 128.445 trabalhadores do SNS e de traçar um percurso dos “ganhos” em Saúde nos últimos 40 anos.

Aos jornalistas disse depois que a principal mensagem para o Dia Mundial da Saúde é a de que “a Saúde é um direito humano, fundamental, e que as sociedades desenvolvidas não podem desistir de aprofundar a resposta a este direito essencial, que é uma resposta cada vez mais complexa”, porque há “necessidades assistenciais cada vez mais diversificadas e uma população felizmente cada vez mais exigente”.

Na cerimónia em Lisboa, além da Agência Lusa, foram distinguidas outras entidades, tendo recebido o Prémio Nacional de Saúde, instituído em 2006, ao médico José Remísio Castro Lopes, especialista em doenças vascular cerebrais e fundador da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, com sede no Porto.

Castro Lopes, já aposentado, trabalhou 44 anos no Hospital de Santo António, no Porto, e foi chefe de equipa do Serviço de Urgência e director clínico, entre outras funções.

Na categoria dos Prémios de Saúde Pública Francisco George, que distingue trabalhos e investigação na área da Saúde, foi distinguido Miguel Telo de Arriaga por um trabalho na área do trauma.

Na categoria de distinções de mérito, além da Agência Lusa, foram premiadas, ente outras entidades, a Liga Portuguesa contra o Cancro, a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, a associação de apoio à criança Operação Nariz Vermelho, e o Observatório Português dos Sistemas de Saúde.

Foram ainda atribuídas medalhas de serviços distintos, que distinguem pessoas e instituições que prestaram serviços relevantes na área da Saúde. Da extensa lista fazem parte nomes como os antigos ministros da Saúde Ana Jorge e Paulo Macedo, a Ordem dos Médicos, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, vários médicos e programas como o do Diagnóstico Precoce (teste do pezinho). A título póstumo receberam também as medalhas as vítimas da queda de um helicóptero do INEM em dezembro passado em Valongo.