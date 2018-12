Mercado automóvel caiu 9,4% em Novembro para 19.783 veículos

O mercado automóvel apresentou um decréscimo de 9,4% em novembro, para 19.783 veículos, em comparação anual, registando um crescimento de 3,4% entre janeiro e o mês passado, avançou hoje a Associação Automóvel de Portugal.

Esta é já a terceira queda consecutiva neste segmento, tendo em outubro, caído 9,1% e em setembro 10,1%.

“Em novembro de 2018 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 19.783 veículos automóveis, ou seja, menos 9,4% do que em igual mês do ano anterior”, de acordo com a entidade.

Já no período entre janeiro e novembro “foram colocados em circulação 252.572 novos veículos, o que representou um crescimento homólogo de 3,4%”, referiu a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

O segmento de veículos pesados (mercadorias e passageiros) foi o que mais caiu, com uma redução de 13,5% face ao período homólogo, “tendo sido comercializados 514 veículos desta categoria”, segundo a associação. No acumulado dos onze meses, “as matrículas totalizaram 5.189 unidades, o que representou um acréscimo do mercado de 0,8%” face a 2017.

Já os veículos de passageiros registaram um decréscimo de 12,3% no mês passado, com 15.466 automóveis novos matriculados.

“Nos onze meses de 2018 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 212.113 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 3,4%” em relação ao período homólogo, detalhou a ACAP.

Os ligeiros de mercadorias registaram uma evolução positiva em novembro, com um aumento de 5% face ao período homólogo, com “3.803 unidades matriculadas”. Paralelamente, entre janeiro e novembro de 2018 “o mercado atingiu 35.270 unidades, o que representou um acréscimo de 3,9% face ao período homólogo do ano anterior”, disse a associação.

Entre as marcas mais afetadas pela queda nos primeiros 11 meses do ano conta-se a Lancia (-100%) e a Audi (-46,2%). Em sentido inverso, a Jeep cresceu 420% e Lamborghini aumentou 75%.

No mês de novembro, as marcas de luxo caíram 100% (Maserati, Aston Martin, Lamborghini), sendo que, em 2017, as matrículas registadas oscilaram entre 1 e 2. Entre as maiores subidas estão a Suzuki (64,3%), Mitsubishi (56,2%) e Volvo (53,4%).

A Renault lidera em quota de mercado, tanto em novembro (12,40%) como no acumulado ao ano (13,81%).