Más notícias do Coronavírus com outras negativas em diferentes áreas

“A hora mais negra em Itália” foi o título escolhido pelo i para a maior da edição de hoje, onde continua a acompanhar os desenvolvimentos em torno do Covid-19, o novo coronavírus que já fez mais de 600 mortos em Itália. Jornal traz relato de médico que diz que têm de escolher entre quem tratar e quem deixar morrer. Em Portugal, o Governo decide esta quarta-feira se toma medidas mais drásticas e se antecipa as férias da Páscoa nas escolas. Em Timor, Xanana Gusmão é apoiado por seis partidos para ser primeiro-ministro.

O Público também dá uma grande fotografia ao tema da actualidade. “Governo decide hoje se manda 1,5 milhões de alunos para casa”. Factos, respostas e provas sobre o novo vírus estão nesta edição. A manchete é sobre outro tema: auditoria investiga centenas de processos atribuídos na justiça sem sorteio. São do Tribunal da Relação e foram distribuídos manualmente, o que avoluma suspeitas de viciação, escreve. Neste jornal, chamada para a morte de Oliveira Costa, o antigo presidente do BPN, responsável por uma das maiores burlas de sempre no país e condenado, sem nunca ter cumprido pena. Morreu aos 84 anos. Vladimir Putin com possibilidade de ficar no poder até 2036 também chega à nobre do jornal.

No JN, há novas do coronavírus. Diz que há seis novos doentes fora das contas oficiais, que quem espalhar a doença arrisca até cinco anos de cadeira e jovem da Fetra poderá ser o primeiro caso de contágio através de colegas sem sintomas. A principal de hoje é que há 7.000 milionários a passar recibos verdes. São sobretudo advogados e agentes do sector imobiliário e estão no escalão maior, com rendimento superior a 650 mil euros/ano. Já a larga maioria dos que passam recibos verdes são precários de baixos rendimentos. O polícia acusado de agressão a Cláudia Simões na Amadora em Janeiro foi constituído arguido, é outro tema para ler.

Desinfectantes, luvas e máscaras roubados dos hospitais dá conta a manchete do Diário de Notícias. Os países europeus mais afectados pelo vírus já começaram medidas mais drásticas, que passam pelo encerramento das escolas.

No Correio da Manhã a manchete tem como título “Milhões de craques em paraísos fiscais”. Há indícios de crime em contratos de 32 futebolistas. O jornal chama a atenção para Cristiano Ronaldo, mas pela estreia da casa na Madeira, onde está com a família. Medo do vírus fecha estádios e cancela concertos, coloca em grande o matutino. Estudo chinês diz que perigo de infecção é de 4,5 metros.

No Negócios, uma nova questão: A banca está preparada para uma nova crise? Leia sobre o feito da epidemia no caso da TAP. salvou a companhia da tensão com o Governo. Ministro das infra-estruturas era contra prémios. Crise leva Neeleman a cancelá-los.

Nos desportivos, há menos desporto, ou melhor, menos adeptos. “Futebol sem alma”, escreve A Bola, sobre a decisão de os jogos da próxima jornada se realizarem à porta fechada devido ao vírus. O Record coloca “Stop” na primeira página. Coronavírus deixa do avesso país e desporto. O Jogo optou por “Europa tranca a porta”.