Marinha alerta para mar agitado e ondulação forte no Arquipélago dos Açores

A previsão do estado do mar prevê um agravamento excepcional das condições meteorológicas e oceanográficas no arquipélago dos Açores, com especial incidência nos grupos ocidental e central, devido à tempestade tropical Lorenzo, entre a noite de terça-feira (01 de Outubro) e a madrugada de quinta-feira (03 de Outubro).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu já um aviso vermelho para vento e agitação marítima no grupo ocidental, entre as 23 horas de terça-feira, 1 de Outubro, até ao meio-dia de quarta-feira, altura em que se prevê uma agitação marítima forte com ondas de 10 a 15 metros, podendo atingir um altura máxima de 25 metros.

Para o Grupo Oriental, o IPMA tem activo um alerta laranja para a agitação marítima, entre o meio-dia e as 18 horas de quarta-feira, 2 de Outubro, com ondas de 7 a 8 metros de altura, passando depois para alerta amarelo.

No Grupo Central, há alerta vermelho para vento forte, com rajadas até os 160 km/h e agitação marítima, onde as ondas poderão atingir os 22 metros de altura. Ambos os alertas entram em vigor na madrugada desta quarta-feira, 2 de Outubro.