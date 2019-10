Marcelo Rebelo de Sousa já saiu do hospital

Marcelo Rebelo de Sousa acaba de sair do hospital, depois ter sido submetido a um cateterismo, na quarta-feira.

Recorde-se que o Presidente da República realizou na quarta-feira um cateterismo cardíaco que revelou “obstruções coronárias importantes”, logo “tratadas no mesmo procedimento, com sucesso”, informou o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Segundo um comunicado do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, do qual faz parte Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, onde o Marcelo Rebelo de Sousa deu entrada ontem, previa-se “uma recuperação total em prazo muito curto, com retoma da actividade normal no próximo fim de semana”, refere o JN online.