Marcelo pede aos partidos clareza nas propostas para as eleições em 2019

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu hoje aos partidos políticos “clareza dos propósitos e das propostas” para o ciclo eleitoral de 2019 em que se realizam europeias e legislativas.

Os partidos, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, devem começar “a pensar seriamente em três realidades inadiáveis: clareza dos propósitos e das propostas; verosimilhança da solidez da sua base de apoio político - para que as propostas não fiquem apenas como meras intenções sem capacidade de ser poder -; e rapidez na transmissão das mensagens”.

Relembrando que o país está a seis meses do primeiro ato eleitoral (europeias) e a cerca de 11 meses das legislativas, o Presidente da República realçou que não lhe compete “escolher propostas ou modelos de governação”.

No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa não se coibiu de deixar um alerta aos partidos: “Quem se atrasar ou faltar mesmo à chamada para o encontro com os portugueses, não se poderá queixar do destino nem da penosidade do recomeço da caminhada nos idos mais próximos”.

“Todos sabemos que sensatez e realismo, olhando para o que vão ser os tempos imediatos na Europa e no mundo, resultam da natureza das coisas”, vincou o chefe de Estado, que falava em Porto de Mós (distrito de Leiria), durante a sessão de abertura do primeiro Encontro da Fundação Batalha de Aljubarrota.

Nesse sentido, os próximos tempos aconselham, “no mínimo, mais crescimento económico e, para tanto mais, condições propícias a investimento e exportações”, referiu.