Marcelo discursa na quarta-feira perante Conselho da Europa

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar presença na quarta-feira na reunião da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que decorre em Estrasburgo, estando previsto que faça uma intervenção.

“A convite da Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Liliane Maury Pasquier, o Presidente da República desloca-se a Estrasburgo no dia 26 de junho para proferir uma intervenção diante daquela assembleia” no âmbito do 70.º aniversário da instituição, refere uma nota da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa chega aquela cidade francesa na terça-feira e fica apenas um dia, mas durante esse tempo vai reunir-se “com os mais altos responsáveis do Conselho da Europa e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, assim reafirmando a importância atribuída por Portugal à defesa e promoção dos valores centrais àquelas instituições”, continua a nota.

“Coincidindo com esta deslocação a Estrasburgo, o Presidente da República visita ainda a exposição retrospetiva da obra de José de Guimarães, patente no Museu Wurth, em Erstein”, é também indicado.

O Conselho da Europa foi criado em 1949 no final da II Guerra Mundial com o intuito de promover a defesa do Direitos Humanos e concluir acordos à escala europeia para alcançar uma harmonização das práticas sociais e jurídicas em território europeu, de acordo com a página da internet da direção-geral da política de justiça.

É atualmente a maior e mais antiga organização intergovernamental com carácter político integrando 46 países, incluindo todos os Estados-membros da União Europeia e 21 países da Europa Central e Oriental.

Para além dos Estados signatários, foram aceites pelo Conselho da Europa como estados observadores os Estados Unidos da América, o Canadá, a Santa Sé, o Japão e o México. Israel é observador da Assembleia Parlamentar.