Marcelo considerou “excepcional” comemoração em Portalegre

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje “excepcional” a comemoração do Dia de Portugal, em Portalegre, sublinhando que se “sente” que os habitantes daquela região alentejana querem ficar mais próximos dos “outros ‘portugais’”.

“Foi excepcional, porque se sente que os portalegrenses e as portalegrenses querem ficar mais próximo dos outros ‘portugais’ e o 10 de Junho não pode acabar por hoje. Foi muito caloroso”, disse.

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas em Portalegre, antes de partir para Cabo Verde, onde hoje e na terça-feira vão prosseguir as comemorações do 10 de Junho, enalteceu ainda o discurso “irreverente” do presidente das Comemorações do Dia de Portugal em 2019, João Miguel Tavares

“Foi muito bom, foi aquilo que eu previa, foi para isso que foi convidado. É uma voz nova, é uma nova geração e uma geração irreverente, uma voz irreverente, é isso que precisamos”, defendeu.