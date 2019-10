O Presidente da República já não vai marcar presença na cerimónia de elevação a cardeal de José Tolentino Mendonça, agendada para o próximo sábado, na Basílica de São Pedro.

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu cancelar a deslocação na sequência da morte de Diogo Freitas do Amaral. O corpo de Freitas do Amaral vai para o Mosteiro dos Jerónimos, na sexta-feira, e o funeral decorrerá sábado no cemitério da Guia, Cascais, disse à Lusa fonte familiar.