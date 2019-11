Manifestação dos polícias destacada nos jornais nacionais

O protesto dos polícias é um dos assuntos destacados pelos jornais nacionais. O Público escreve que a manifestação é tão decisiva para os polícias como para o Governo e o Correio da Manhã puxa por “Alerta geral com protesto de agentes da PSP e militares da GNR”. Já o Jornal de Notícias dá conta de que o Parlamento foi protegido com blocos de cimento para evitar situações mais desastrosas na sequência do protesto. O jornal i diz que a manifestação lança o caos no trânsito e que as escadarias da Assembleia da República já foram vedadas. O i destaca ainda que o CDS quer penas até 15 anos para quem agride um polícia.

Também o DN destaca que as forças especiais têm “ordem para tolerância zero na manifestação dos polícias”. A PSP de Lisboa, por exemplo, mobilizou todo o efectivo nas unidades especiais de intervenção e deu ordens aos operacionais para cercarem os agentes ao mínimo sinal de desordem.

A Saúde é outro dos temas em destaque em alguns jornais. O Correio da Manhã conta que uma falha de sangue no hospital cancelou a operação de um doente com cancro que já estava no bloco de cirurgia. O homem de 60 anos preparava-se para ser anestesiado quando recebeu a notícia. O hospital garante que é uma situação pontual. Já o Jornal de Notícias destaca que os hospitais públicos têm mais de metade dos médicos sem exclusividade, num regime que permite aumentar horário para 42 horas, com bónus no salário.

A Educação também é chamada à primeira no Público, que escreve: “Governo insiste em via verde de acesso ensino profissional ao superior”. O modelo de acesso específico para os estudantes que concluírem os cursos profissionais já tinha sido proposto na legislatura anterior.