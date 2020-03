Maior porta contentores do Mundo escala Porto de Sines

O Terminal de Contentores do Porto de Sines recebeu ontem a escala do MSC AMBRA, o maior navio do Mundo em operação comercial no segmento da carga contentorizada.

Pertencente à nova geração de navios porta-contentores, o MSC AMBRA tem uma capacidade de 23.756 TEU (twenty-foot Equivalent Unit, medida-padrão utilizada para calcular o volume de um contentor, unidade equivalente a 20 Pés), 400m de comprimento fora-a-fora, 61,5m de boca e um calado de 16,5m. Para além de uma maior capacidade, esta nova classe de navios destaca-se por ser mais eficiente e sustentável em termos ambientais, oferecendo uma maior estabilidade e segurança na navegação.

Vocacionado para a recepção de megacarriers, o Terminal de Contentores de Sines – Terminal XXI, oferece fundos de -17m ZH e equipamento de última geração que lhe permitirá operar navios da classe do MSC AMBRA, com 24 fiadas de contentores.

De lembrar ainda que estão em curso a obras de expansão do Terminal XXI, um investimento totalmente privado a cargo da concessionária PSA Sines, que duplicará a capacidade da infraestrutura para 4.1M TEU, com uma frente de cais de 1.750m que lhe permitirá operar, em simultâneo, quatro megacarriers da classe do MSC AMBRA.