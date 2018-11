Madeirense Luís Teles terá sido assassinado por um militar de elite

Luís Teles, o jovem madeirense de 23 anos, natural de Câmara de Lobos, que morreu na sequência do disparo de uma arma de fogo, a 21 de Setembro deste ano, no quartel da Carregueira, em Sintra, terá sido assassinado por um colega do Exército e fica afastada de vez a hipótese de suicídio.

Na altura, a posição do corpo e da arma levantaram suspeitas, pelo que foi chamada a Polícia Judiciária Militar, que se encontrava a investigar o caso. Agora, avança o Correio da Manhã, um militar de elite do Exército foi esta quarta-feira preso pela Polícia Judiciária Militar pelo alegado homicídio do madeirense.