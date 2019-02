Lucro da Jerónimo Martins sobe 4% para 401 milhões de euros em 2018

O lucro da Jerónimo Martins subiu 4,1% no ano passado, face a 2017, para 401 milhões de euros, com as vendas do grupo a avançarem 6,5%, divulgou hoje a dona da cadeia de supermercados Pingo Doce.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins refere que o resultado líquido de 401 milhões de euros reflete “um desempenho operacional muito positivo” do grupo que está presente em Portugal, Polónia e Colômbia.

As vendas do grupo subiram 6,5%, no período em análise, para 17.337 milhões de euros, com um aumento das vendas LFL [’like-for-like’, ou seja, vendas em lojas que operaram sob as mesmas condições no período em análise] de 3,1%.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 4,1% para 960 milhões de euros.

No ano passado, a cadeia de supermercados polaca Biedronka registou uma subida de 5,6% das vendas para 11,7 mil milhões de euros.

A Hebe, cadeia polaca de saúde e beleza, registou uma subida de 25% das vendas para 207 milhões de euros.

As vendas do Pingo Doce aumentaram 4,6% para 3,8 mil milhões de euros, “com um notável desempenho LFL (excluindo combustível) de 3,5%” e o Recheio “teve mais um ano forte de vendas, que atingiram os 980 milhões de euros”, mais 4% que em 2017.

Na Colômbia, a cadeia de supermercados Ara viu as vendas crescerem 47,9% para 599 milhões de euros, sendo que a taxa de câmbio constante estas aumentaram 53,9%.

O EBITDA da Biedronka aumentou 5,6% no ano passado, face a 2017, para 850 milhões de euros, enquanto o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações do Pingo Doce foi de 188 milhões de euros, “em linha com o ano anterior, tendo o forte desempenho de vendas atenuado o impacto da revisão do pacote remuneratório implementada ao longo do quarto trimestre de 2017”.

A margem EBITDA foi de 4,9%, abaido dos 5,1% registados em 2017.

O EBITDA do Recheio foi de 53 milhões de euros, 5,1% acima de 2017, e a Ara e Hebe “registaram perdas conjuntas ao nível do EBITDA de 80 milhões de euros, com a Ara a ser responsável por cerca de 90% do total”.

A Jerónimo Martins adianta que a “desvalorização do zloty e do peso contribuíram para a redução das perdas em euros”, sendo que as “comparáveis em 2017 foram de 85 milhões de euros”.

Em 2018, o programa de investimento do grupo atingiu 658 milhões de euros, dos quais 41% destinados à expansão de novas lojas e centros de distribuição.

No ano passado foram investidos 372 milhões na Biedronka (abertura de 122 lojas, com 77 adições líquidas, 230 remodelações).

A Hebe inaugurou 51 novas localizações em 2018, o Pingo Doce investiu 90 milhões de euros em três áreas: 10 novas lojas, oito das quais sob o conceito de conveniência Pingo Doce & Go, 29 remodelações profundas e 21 projetos de remodealção mais ligeira.

Na Colômbia, o investimento foi de 118 milhões de euros (143 lojas).

Para o presidente e administrador-delegado da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, “2018 foi um ano de grandes concretizações”.

Isto porque, “apesar dos novos desafios trazidos pela proibição de operar aos domingos na Polónia, a Biedronka entregou crescimento LFL, margem EBITDA estável e ganhos de quota de mercado, provando a sua força, flexibilidade e resiliência”, refere, citado em comunicado.

“O grupo voltou a atingir os objectivos traçados e a entregar um crescimento de vendas e resultados muito positivo. Este desempenho assume especial relevância se considerarmos o elevado nível de investimento, a contínua melhoria dos pacotes remuneratórios dos nossos colaboradores e o progresso registado no sentido de atingirmos os nossos objectivos de sustentabilidade”, acrescenta.

“Para 2019 antecipamos mais desafios nos mercados em que operamos e mais incerteza no contexto internacional. Acredito, no entanto, que entrámos no novo ano com as nossas operações reforçadas e que se mantêm válidas as prioridades estratégicas definidas: continuar a investir na expansão e no crescimento, reforçar posições de liderança e preservar o nosso perfil de rentabilidade”, conclui o gestor.