Linha telefónica para portugueses no Reino Unido regista 192 chamadas no 1.º dia

A Linha Brexit, centro de atendimento consular especificamente dirigido aos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, recebeu “192 chamadas” no primeiro dia de funcionamento, disse hoje a ministra da Presidência e Modernização Administrativa.

“No primeiro dia foram recebidas 192 chamadas, das quais 89 para agendamento de serviços” e as restantes para informação, afirmou Mariana Vieira da Silva, que falava na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, no âmbito de uma audição regimental.

A governante adiantou que foram também recebidos “78 ‘mails’” e que a expectativa é que este meio “possa ajudar” e “responder o melhor possível aos cidadãos” portugueses que residem no Reino Unido.

A Linha Brexit entrou em vigor às 9 horas de terça-feira, 2 de Abril.

De acordo com dados dos serviços consulares, 302 mil cidadãos portugueses estão registados no Reino Unido, 245 mil dos quais na área de jurisdição do consulado-geral em Londres e 57 mil na área de jurisdição de Manchester.