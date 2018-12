Lidl Portugal aumenta salário mínimo para 670 euros no primeiro ano de trabalho

O Lidl Portugal anunciou hoje que decidiu aumentar “para 670 euros o valor do ordenado de entrada” no primeiro ano na empresa, acima do salário mínimo nacional, a partir do próximo ano fiscal, que arranca em março.

Em comunicado, a cadeia de supermercados de origem alemã adiantou que os 670 euros é o montante do ordenado de entrada, “auferido no primeiro ano de trabalho”.

Assim, “empenhado em estabelecer vínculos laborais e relações profissionais estáveis, o Lidl Portugal aumenta o ordenado mínimo acima dos 600 euros definidos pelo Governo para 2019. O valor representa um acréscimo de 70 euros”, acrescenta a empresa.

Há 23 anos no mercado, o Lidl Portugal tem, atualmente, mais de 6.500 trabalhadores.

“Depois da atribuição de benefícios valorizados em mais de cinco milhões de euros para todos os colaboradores mediante um prémio no valor de 400 euros, a todos os colaboradores na Operação em março deste ano; um seguro de saúde de referência; e ainda, um cartão presente no valor de 30 euros, entre outros benefícios e acordos, a empresa anuncia agora o aumento do ordenado auferido no primeiro ano de trabalho”, resume a empresa.

“A partir do próximo ano fiscal da empresa, que se inicia em março 2019, o ordenado mínimo de entrada no Lidl Portugal, aumenta para 670 euros, um aumento de 70 euros. Adicionalmente a empresa garante que todos os colaboradores na operação, até à categoria de chefe de loja, recebem um aumento em 2019”, refere.

“O investimento nos nossos colaboradores é para nós uma prioridade, uma vez que são estes o motivo do nosso crescimento. No Lidl acreditamos que é construindo uma equipa de excelência, com empenho, capacidade e dedicação de trabalho que vamos crescer”, refere o presidente executivo do Lidl Portugal, Massimiliano Silvestri, citado no comunicado.