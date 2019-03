Justiça, segurança, educação, Brexit e futebol em foco nos jornais de 30 de Março

Eis os títulos dos jornais nacionais de hoje:

Correio da Manhã:

- “Deu aval a 857 milhões para offshores, Governador participou no financiamento de esquema de ações do BCP”

- “Dor e lágrimas no adeus à mãe do bebé milagre”

- “Saiba quais os brinquedos sexuais que estão na moda”

- “Viúva Rosa escreva ao CM sobre acusação, ‘Não fiquei surpreendida’”

- “Marcelo elogia iniciativa patriótica, ‘CM não esquece’”

- “Parlamento dá louvor a padres do futsal, Campeões do clero”

- “Relógios avançam 1 hora para horário de verão, Esta noite”

- “Sábado decisivo na Liga, Dia quente no futebol”

- “FC Porto no Minho sem espaço para errar”

- “SP Braga quer contrariar portistas”

- “Sporting em Chaves sem Bas Dost”

- “Seferovic e João Félix a 100% nas águias”

- “Ingleses querem contratar Gedson”

- “Sala secreta no dragão para os mails do Benfica”

- “Hoje, Manuel Luís Goucha deixa Maria sozinha nas manhãs da TVI”

Diário de Notícias:

- “Brexit, Porque não é opção um segundo referendo?”

- “Extrema-direita usa propaganda online com vista às eleições”

- “António Costa, ‘Temos de repor a capacidade dos serviços públicos’”

- “Educação, Promoção de metade dos professores na mão do tribunal”

- “Ambiente, Novos passes permitem reduzir 79 mil toneladas de dióxido de carbono”

- “Ursos pardos, A extraordinária história do regresso de um animal extinto”

Público:

- “Condutores que ficaram sem carta quase triplicaram em 2018”

- “”Brexit”: Mais um passo a caminho da saída sem acordo”

- “Deputados advogados escapam a mais restrições”

- “Rede de robôs para detetar fogos arranca na Madeira”

- “Agnès Varda (1928-2019): A cineasta que anunciou um cinema novo”

- “Fugas: Do alto destas pirâmides vê-se muita história e um povo que espera turistas”

- “Mudança da hora: Problema está nos horários do trabalho e do estudo”

Jornal de Notícias:

- “Há turmas sem professores desde o primeiro período”

- “Entrevista António Costa: ‘Podemos ter os aviões que quisermos que vamos ter incêndios’”

- “Transparência: Pirueta na votação aprova deputados em sociedades de advogados”

- “Sete horas com os olhos na bola: Maratona de futebol começa com o Braga-F-C.Porto, passa pelo Chaves-Sporting e termina com o Benfica-Tondela”

- “Secretas vigiam extrema-direita em ano de eleições”

- “Investigação: Ex-ministro da Venezuela apanhado nas malhas do BES”

- “Jamaica: Dois agentes da PSP alvos de inquérito disciplinar”

- “Setúbal: Lucra cinco mil euros por mês em burla com MBWay”

- “Verão: Cardíacos e diabéticos sofrem mais com mudança no relógio”

- “Bebé: Salvador já respira sem ajuda médica”

- “Porto: Filme sobre judeus exibido só em circuito privado”

Expresso:

- “Governo quer ir buscar bebés e mulheres de jihadistas à Síria”

- “O solitário no meio da gente: Viagem aos bastidores da Presidência de Marcelo, que dispensa agendas e assessores, protocolos e planeamento”

- “Incêndios: GNR deteta 30 mil locais a precisar de limpeza”

- “Polémica das nomeações gera receio eleitoral no PS”

- “Tráfico de jogadores de futebol duplicou em 2018”

- “Suspeitos de Tancos no Parlamento”

- “Passes sociais retiram 40 mil carros de Lisboa por dia”

- “Críticos ‘perseguidos’ no PCP invadem Facebook”

- “Chega a hora de verão”

- “Nova Direção no Expresso”

- “Advogados oficiosos recebem mais”

- “CPLP junta um milhão para Moçambique”

- “Benfica mais perto de vencer a Liga”

Sol:

- “A Santa Casa do provedor: Edmundo Martinho ocupa um apartamento T4 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na Alameda D.Afonso Henriques, beneficiando do desconto na renda e de obras custeadas pela instituição”

- “Bragaparques: Novo Banco e Haitong envolvidos em negócio sem garantias”

- “Matos Fernandes, ministro do Ambiente: ‘Eu já era careca e Lisboa estava pejada de carros em cima dos passeios’”

- “Banco fechado em Angola foi criado com apoio do BES”

- “Ligações familiares deixam Costa cada vez mais pressionado”

- “Dirigente do CDS nega mensagem injuriosa a Isabel Moreira”

- “Bebé milagre: Médicos falam da incerteza inicial à vitória da Medicina”

- “Almaraz: Espanha prolonga vida de central nuclear à beira do Tejo até 2026”

- “Fizz: Queixa de Figueira cai nas mãos das mesmas procuradoras”

A Bola:

- “’Sprint’ final, A partir de hoje não há tempo para respirar. Qualquer deslize pode ser fatal”

- “Todos por Moçambique”

O Jogo:

- “Mata mata, Minhotos e dragões sem margem de erro no jogo grande que abre a etapa final da Liga”

- “A baixa é Dost, Chaves - Sporting”

- “Bruno Lage atravessa-se por Taarabt, Benfica - Tondela”

- “França obtém acervo de Rui Pinto, Football Leaks”

Record:

- “Sábado a doer”

- “Licá, ‘Diziam que estava morto para o futebol’”

- “Hermínio Loureiro e Mário Costa apoiados para a presidência”

- “Chiquinho brilha, Portimonense -0 - Moreirense 2”