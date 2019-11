Judite de Sousa anuncia saída da TVI

A diretora-adjunta de informação da TVI, Judite de Sousa, anunciou a sua saída do canal de televisão, “depois de uma longa e serena ponderação” de acordo com uma publicação feita no Instagram da jornalista.

“Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI”, afirma Judite de Sousa, sem avançar as razões específicas que levam à sua saída.

“Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada”, recorda a profissional.

Judite de Sousa quis ainda “expressar gratidão” aos seus “companheiros de trabalho das diferentes áreas da empresa”.

A diretora-adjunta reconheceu que “os últimos anos foram particularmente difíceis” e expressou o seu agradecimento a José Alberto Carvalho, que a “desafiou para esta viagem” em 2011.

“Quero igualmente agradecer ao Sérgio Figueiredo [diretor de informação da TVI] as oportunidades profissionais que me proporcionou nestes últimos quatro anos e que me ajudaram a ultrapassar momentos mais difíceis da minha existência”, acrescenta Judite de Sousa.

A jornalista deixa ainda uma palavra aos espetadores da TVI, de quem, diz, o “carinho e apoio” nunca lhe “faltaram”.

A Lusa pediu uma comentário à TVI e aguarda resposta.

A Media Capital, dona da TVI, está em negociações avançadas para ser adquirida pela Cofina, que detém o Correio da Manhã. O negócio deverá estar concluído no primeiro semestre de 2020.