José Sócrates domina imprensa

José Sócrates volta hoje às capas dos jornais na sequência do inquérito iniciado ontem no âmbito da Operação Marquês. Neste conjunto só o Diário de Notícias e o Negócios ficam de fora, não chamando o ex-primeiro-ministro para a primeira página, além dos desportivos.

Sócrates insiste em relação “formal” com Salgado, noticia o JN. Ex-primeiro-ministro defendeu inocência perante Ivo Rosa no primeiro de quatro dias de instrução. A notícia maior é para os futebolistas: um terço não concluiu o ensino obrigatório, noticia. Chamada também para a Segurança Social, que fecha todos os meses dez lares ilegais.

O Correio da Manhã coloca José Sócrates em maior. Estado sem rasto de negócio com Chávez. Papéis com as actas das negociações da Venezuela desaparecem do Ministério da Economia. Nas chamadas, famílias aprovam fim dos chumbos até ao 9.º ano.

No Público, a imagem principal é também do ex-governante. “José Sócrates nega ter sido pressionado por Ricardo Salgado”. A manchete revela que “Ex-presidente do Turismo pagou a clubes para tentar liderar a Liga”. O Ministério Público acusa Melchior Moreira, ex-presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, de patrocinar clubes em troca de apoio a candidatura. Olhando ao Futuro, o jornal estima que em 2050 70% da população vai viver nas cidades. Um pai agrediu o professor da filha e foi condenado a pagar uma indeminização é uma das pequenas chamadas.

No i, o juiz Ivo Rosa ganha protagonismo ao impedir o jornalista que se tinha constituído assistente do processo de assistir ao interrogatório de Sócrates, contrariando a decisão do Tribunal da Relação. Em destaque ainda a questão das saias. A Câmara de Lisboa associou-se à polémica despoletada pelo assessor que chegou ao parlamento de saia ao publicar uma imagem de D. Afonso Henriques. ‘Homens de saia? Temos. Desde os tempos imemoriais’, dizia a legenda. “The fall. Os cinco minutos de inferno que estão a dar que falar em Inglaterra” é outro tema de primeira.

A manchete do Diário de Notícias é do Turismo que arrisca deixar a Santa Casa sem resposta para casos urgentes. Refere-se à habitação, que embora o número de casos urgentes tenha descido, o apoio é cada vez mais escasso na capital. Em grande, a imagem de Boris Johnson. “Todos querem eleições antecipadas mas oposição desconfia de Boris”. Via verde para Trump põe Zuckerberg debaixo de fogo, diz uma das chamadas desta edição. “Fábio Silva já fez melhor do que Gomes, Chalana, Futre, Simão e Ronaldo” é outra.

No Negócios, o alojamento também tem lugar. Medina em contra-relógio para travar alojamento local, dizem as gordas. Câmara de Lisboa vai ter de aprovar um novo regulamento que limite a inscrição de novas unidades para os bairros da capital com maior pressão. Prazo termina a 8 de Novembro, podemos ler. “O que custa fechar as centrais de carvão?” A resposta é dada nesta edição, um tema que merece fotografia.

Nos desportivos, A Bola coloca em grande “Fim da linha para Wendel”. O Record traz Jesé “Vamos dar tudo até ao fim”. O Jogo afirma que Luiz Díaz é “O melhor reforço da I Liga”.