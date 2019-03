Jornais nacionais destacam a nova vítima do Brexit, Theresa May que anuncia saída

Theresa May está cada vez mais debaixo de fogo devido ao Brexit. O JN escreve que a Primeira-Ministra britânica troca acordo por demissão e anuncia saída num dia agitado no Parlamento britânico.

Este assunto merece igualmente destaque no Público que refere que May sai antes da próxima fase de negociações.

O DN explica que os deputados britânicos votam para adiar o Brexit, mas continuam sem se entender sobre a alternativa ao acordo de May com a União Europeia.

As altas rendas praticadas no continente português é a notícia principal do Correio da Manhã. Os preços disparam em Lisboa, Porto e Algarve com a subida na capital a chegar aos 27%.

O Jornal I reserva grande parte da capa para explicar quais as rendas mais caras e mais baratas de Lisboa e Porto.

É ainda destaque nesta quinta-feira, 28 de Março, o número de crianças vítimas de violência. Segundo o JN, uma em cada dez crianças é vítima de violência grave. O estudo demonstra que bater nos filhos aumenta risco e doença na idade adulta e 76% dos menores de sete anos são vítimas de agressão psicológica e maus-tratos.

O Público diz ainda que há mais de 800 fortunas sob vigilância apertada do fisco por possuírem mais de 750 mil euros de rendimento ou mais de cinco milhões de património.

O DN explica que canábis para fins medicinais não pode ser fumada.