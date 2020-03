Jornais destacam decisão de não fechar escolas

O Covid-19, o novo coronavírus mantém-se como o tema quente da actualidade e é também o tema desta semana das revistas Visão e Sábado. ‘Contágio Global’, escreveu a primeira. Pode o coronavírus mergulhar o mundo numa nova crise económica? Portugal aguenta uma quarentena? Na Sábado o título é “Emergência nacional”, com a revista a fazer um apanhado dos desenvolvimentos. Nesta edição leia ainda sobre viver com doenças incuráveis.

Na imprensa diária o vírus é o tema central na maioria dos jornais, com A Bola a chamar a atenção para a quarentena de Ronaldo, depois de este ter estado em contacto com o colega de equipa Radiele Rugani, que está infectado.

O JN chama para manchete a decisão de manter as escolas abertas. INEM vai começar a recolher amostra de saliva dos casos suspeitos ao domicílio. Os seguros de saúde não cobrem custos com tratamento. A corrida aos supermercados é também referido. Nas outras notícias, a de que o Ministério Público ilibou Bruno de Carvalho no ataque à academia do Sporting.

O Correio da Manhã prefere “Infectados disparam em Portugal”, para referir-se aos 18 novos casos. A imagem principal é de Pedrinho, o jogador que assinou com o Benfica.

O Público diz que os directores estão contra o não fechar já todas as escolas. Nos outros temas, Lisboa é das cidades que mais consomem cocaína e a Cofina, que perde 10 milhões de euros ao desistir da compra da TVI.

No Diário e Notícias, a pergunta: “E quando não há uma casa para ficar de quarentena?”. Que plano tem o governo para população sem-abrigo, questiona o jornal. Sabão azul e branco faz renascer velhas drogaria.

O i chama a atenção para “A segunda pandemia do século”. O Hospital Santa Maria, em Lisboa, não tem kits para testar todos os médicos que contactaram com doentes. O Negócios escreve que o ‘cavalo de Troia’ é o grande receio dos hospitais. Empresas apostam no teletrabalho, na EDP são cerca de 3.000. Na tap os funcionários estão a aderir às licença sem vencimento. O jornal traz um artigo sobre os direitos e obrigações legais para accionistas, trabalhadores, fornecedores, credores e Estado.

O Record e o Jogo concentram-se no futebol. “Leão de olho em Giannetti”, diz o primeiro. “‘Padres’ eram mesmo árbitros”, coloca em título o segundo. Adão Mendes confessou ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal que usava “padres” para se referir a árbitros no caso dos emails do Benfica.