Jardim Zoológico dedica Dia Mundial da Vida Selvagem aos oceanos

O Dia Mundial da Vida Selvagem vai ser assinalado este ano no Jardim Zoológico de Lisboa, no sábado, com o tema “A vida debaixo de água: pelas pessoas e pelo planeta”.

“O dia será dedicado aos oceanos, que cobrem mais de 70% da superfície terrestre e têm um papel fundamental na manutenção da vida na Terra”, sustentou o Jardim Zoológico em comunicado.

Este dia, lançado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, “pretende celebrar e consciencializar para a importância das espécies selvagens de animais e plantas”, de forma a destacar e discutir pontos críticos, tal como o valor da vida marinha para o dia-a-dia de cada um, indicou o Zoo.

O Jardim Zoológico, que se associa a esta iniciativa com o objetivo de sensibilizar para a “adoção de práticas diárias mais sustentáveis”, vai promover quatro encontros de animais marinhos (Pinguim-do-cabo, Pelicano, Golfinho-roaz e Flamingo-rubro) para mostrar a diversidade das espécies marinhas e dos seus ecossistemas, “bem como formas de diminuir o impacto do Homem sobre eles, atuando no sentido da sua conservação”.

De acordo com dados da ONU, mais de oito milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos todos os anos, o que leva à destruição da biodiversidade marinha e costeira, essenciais para a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres vivos do planeta.

“Mais de três mil milhões de pessoas dependem da biodiversidade marinha e costeira. Por ser um recurso natural tão essencial, torna-se fundamental e urgente alertar para a importância da sua preservação”, lê-se no comunicado.