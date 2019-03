Jardim, Rio, Moedas, Balsemão e outros em iniciativa do PSD na Serra da Estrela para celebrar Dia da Mulher

O Instituto Francisco Sá Carneiro organiza a 2.ª Academia de Formação Política para Mulheres do Partido Social Democrata, na Covilhã - Serra da Estrela, por Ocasião do Dia Internacional da Mulher, entre os dias 8 e 10 de Março.

Esta iniciativa do PSD contará com a participação de Rui Rio, Pinto Balsemão, Carlos Moedas, Lina Lopes, Luís Alves Monteiro, Maló de Abreu, Isaura Morais, Nuno Henriques, David Justino, Alberto João Jardim, entre outros destacados nomes da sociedade.

O antigo líder do PSD-Madeira e ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, fala logo no primeiro dia do evento, pelas 19h45, no âmbito de um jantar-debate intitulado ‘Desafios da Liderança’. Jardim será o orador, com a moderação de Catarina Rocha Ferreira, presidente da CNAF.

O secretariado local funcionará no Hotel Luna Serra da Estrela (Penhas da Saúde), ficando as participantes, oradores/as e convidados/as alojados/as no Hotel Luna, na Pousada da Juventude e em Alojamento local nas Penhas da Saúde, sendo a sessão de abertura aberta a toda a comunicação social.