O próximo sorteio do Euromilhões, marcado para sexta-feira, dia 19 de Julho, terá um novo Jackpot, agora de 108 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave premiada hoje.

No concurso 057/2019 do Euromilhões, sorteado hoje, composto pelos números 03 - 05 - 13 - 18 - 39 e pelas estrelas 07 e 08, há a registar seis segundos prémios, uma deles em Portugal, no valor individual de aproximadamente 171 mil euros.