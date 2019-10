Não houve totalistas no concurso 083/2019 do Euromilhões, sorteado hoje, pelo que na próxima sexta-feira teremos novo jackpot, no valor de 37 milhões de euros.

O segundo prémio com o valor de 427.808,35€ foi conquistado por três apostadores, um dos quais em Portugal.

A chave desta terça-feira é composta pelos números 03 -- 28 -- 31 -- 32 - 34 e pelas estrelas 04 e 05.