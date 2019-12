Para o próximo sorteio do Euromilhões prevê-se Jackpot no valor de 25 milhões de euros, depois do primeiro prémio do sorteio realizado esta sexta-feira não ter saído a nenhum apostador.

Recorde-se que a chave do Euromilhões desta sexta-feira, dia 20 de Dezembro, é composta pelos números 8, 24, 30, 32 e 34, a que acrescem as estrelas número 3 e 4. Em jogo estavam 17 milhões de euros.