Não houve totalistas no Euromilhões desta terça-feira, pelo que no sorteio da próxima sexta-feira estará em jogo um jackpot extraordinário no valor de 190 milhões de euros. Foram registados sete segundos prémios, mas nenhum para Portugal.

Conheça a chave do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 1 de Outubro. Os números sorteados são 2 - 11 - 18 - 40 - 46 e as estrelas 1 e 4.