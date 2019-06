Ireneu chamado a Belém para reunião em que Marcelo ouve Conselho de Defesa Nacional

O Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, participa, esta tarde, desde as 17h00, no Palácio de Belém, na reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional. Esta reunião foi convocada e é conduzida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Conselho Superior de Defesa Nacional é um órgão do Estado Português específico para consulta do Presidente da República em relação a assuntos de defesa nacional e ao funcionamento e disciplina das Forças Armadas Portuguesas. Entre as suas competências está a emissão de parecer sobre grandes questões, como aprovação de convenções internacionais de carácter militar ou o envolvimento de contingentes militares no estrangeiro, no quadro dos compromissos internacionais do Estado Português, em missões não decorrentes do estado de guerra.