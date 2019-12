IPMA passa a emitir aviso meteorológico de neve em todo o país em tempo real

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem em vigor, desde hoje, um sistema de aviso meteorolópgico de neve para o Continente, Madeira e Açores, podendo todos os avisos ser consultados em tempo real.

Segundo o IPMA, a novo sistema apresenta ,aior discriminação das regiões afectadas em função da altitude, com a inclusão do nível de 1600m (além do nível de 1000m) o que, por exemplo, no Continente permite restringir o aviso à serra da Estrela, quando emitido para os distritos da Guarda (Gouveia, Manteigas e Seia) e Castelo Branco (Covilhã). A emissão de aviso amarelo a partir de 1 cm de espessura de neve independentemente da altitude, tendo em conta a formação de gelo nas estradas.

O processo de revisão do aviso de neve, agora implementado pelo IPMA, resultou de um conjunto de actividades multidisciplinares na área da protecção civil.