Intoxicação com origem em lareira mata casal e três filhos em Vila Real

Cinco pessoas morreram devido a uma intoxicação no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real. A intoxicação ocorreu na rua do Comércio, na aldeia de Fermentões, no concelho de Sabrosa, de acordo com o CDOS de Vila Real. Estão confirmadas cinco vítimas mortais, todas da mesma família: um casal e três filhos menores.

O alerta foi dado às 16h39 e no local estiveram 14 operacionais e cinco veículos, de acordo com a informação na página da Proteção Civil na Internet.

O comandante dos Bombeiros de Sabrosa, José Barros, disse à agência Lusa que, neste momento, “não se sabe as causas” das mortes, mas “tudo aponta para uma intoxicação”, recusando-se, contudo, a esclarecer de que tipo. Outras autoridades no local suspeitam que na origem da intoxicação estará um incidente começado por uma lareira.

Por outro lado, José Barros adiantou que o caso poderá ter ocorrido “na noite de sábado para domingo”, embora os corpos só tenham sido descobertos a meio da tarde de hoje.

O caso está agora sob investigação da Polícia Judiciária.