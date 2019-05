Instituto Nacional de Estatísticas revela que esperança de vida atinge 80,80 anos

A esperança de vida à nascença atingiu os 80,80 anos, sendo de 77,78 anos para os homens e de 83,43 para as mulheres, de acordo com as estimativas hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os valores apurados representam um aumento de 0,48 meses para os homens e de 0,24 meses para as mulheres.

No entanto, verificou-se um abrandamento no crescimento deste indicador face ao triénio 2015-2017, em que se observaram aumentos de 1,56 meses (homens) e 0,96 (mulheres).

“No espaço de uma década, verificou-se um aumento de 1,06 anos de vida para o total da população, 2,29 anos para os homens e 1,62 anos para as mulheres”, afirmou o INE na informação hoje divulgada.

Nas mulheres, a redução da mortalidade verificou-se sobretudo em idades a partir dos 60 anos, mas nos homens foi especialmente abaixo dos 60 anos.

A esperança de vida aos 65 anos atingiu os 19,49 anos para o total da população.

De acordo com o INE, aos 65 anos, os homens podem esperar viver mais 17,58 anos e as mulheres mais 20,88 anos, o que representa “ganhos de 1,23 anos e de 1,18 anos, respetivamente, nos últimos dez anos”.