Insegurança leva TAP a cancelar voo para Caracas

A TAP cancelou o voo que tinha agendado para esta terça-feira para Caracas, por considerar que “não estão reunidas as condições operacionais no aeroporto” da capital da Venezuela. A notícia é avançada esta manhã pelo jornal Público referindo que a companhia aérea está a “analisar muito de perto a evolução da situação para atempadamente decidir” sobre a realização do outro voo semanal, no sábado.

O anúncio da TAP surge depois de, no domingo, uma tripulação da companhia espanhola Air Europa ter sido atacada a tiro num hotel de Caracas. Presumíveis assaltantes, que se deslocavam de moto, tentaram obrigar a parar o furgão no qual a tripulação fez a viagem entre o aeroporto e o hotel, onde se encontrava a equipa que a deveria render. Os elementos da Air Europa estiveram mesmo sequestrados no hotel, antes de voltarem todos ao aeroporto e partir para Espanha. Uma situação que a TAP diz estar a acompanhar “atentamente”.

Os voos da TAP para Caracas estão a ser operados pela Euroatlantic com tripulações que não são da TAP e que pernoitam na capital da Venezuela depois dos voos Lisboa-Caracas.

Questionada pelo Público se já emitiu ou vai emitir algum aviso especial para os seus clientes que se deslocam para a Venezuela, o gabinete de comunicação da TAP afirma que, para já, “está a facilitar a troca de datas para viajar até ao dia 31 de Março sem pagamento da taxa de alteração”.