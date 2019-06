Iniciam-se na segunda-feira duas semanas de provas para 260 mil alunos

A 1.ª fase dos exames nacionais começa esta segunda-feira com cerca de 160 mil alunos do secundário e 100 mil do ensino básico inscritos para prestar milhares de provas em apenas duas semanas.

Até ao final do mês, 159.840 alunos do ensino secundário vão realizar quase 350 mil exames, sendo que a maioria dos estudantes tem como objetivo conseguir uma nota que lhe permita entrar no ensino superior, segundo dados do Ministério da Educação.

São os alunos do 11.º ano quem vai inaugurar a época de exames, com a prova de Filosofia marcada para as 09:30 de segunda-feira.

Já na terça-feira, haverá provas para todos os níveis de ensino: os estudantes estrangeiros do 9.º ano têm exame de “Português Língua Não Materna” (PLNM); os do 11.º terão exame a Latim e os finalistas vão mostrar o que sabem a “Português”; “Português Língua Segunda” ou a PLNM.

O exame de Português do 12.º ano é a prova com mais inscritos (77.033 alunos), seguindo-se a prova de Matemática A que se realiza uma semana depois, a 25 de junho, e tem quase 48 mil alunos inscritos, segundo informações dos serviços do Ministério da Educação.

Biologia e Geologia, uma das provas necessárias para o acesso aos cursos de Medicina, é a terceira com mais inscritos: 46.067 alunos do 11.º ano vão realizar o exame a 26 de junho.

Já esta quarta-feira é dia de “Física e Química A” para 44.618 alunos do 11.º ano e de “Geografia A” para outros 25 mil alunos do mesmo ano de escolaridade.

Os quase 100 mil alunos do 9. ano fazem a prova nacional de Português a 21 de junho e a de Matemática uma semana depois, a 27 de junho.

A primeira fase dos exames nacionais do básico e secundário só termina no final do mês, estando marcado para meados de julho o arranque da 2.º fase dos exames nacionais do secundário.

Para os alunos mais novos, a próxima semana é também altura de regresso às provas de aferição e sinal de férias à porta: Na segunda-feira, é dia de “Português e Estudo do Meio” e na quarta-feira os alunos do 2.º ano de escolaridade mostram os seus conhecimentos a “Matemática e Estudo do Meio”. Esta não é uma estreia para os mais novos, que em maio já tinham realizado as provas de “Expressões Artísticas” e “Expressões Físico-Motoras”.

Também para os do 5.º ano, esta será a sua última semana de trabalho. Depois dos exames a Educação Física e “Matemática e Ciências Naturais”, os alunos do 2.º ciclo vão prestar provas a “História e Geografia de Portugal” na quarta-feira.

No mesmo dia, os estudantes do 8.º ano também fazem a sua última prova de aferição a “História e Geografia”, isto depois de a 6 de junho terem realizado a prova de Português.