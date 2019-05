Infarmed faz contas aos novos tratamentos

“Infarmed trava acesso dos doentes a novos medicamentos”, diz a notícia principal do Público. Segundo o jornal, a aprovação terá em conta sobretudo o que o Serviço Nacional de Saúde conseguirá poupar. Os médicos e farmacêuticos já se manifestaram contra. Nesta edição leia ainda sobre o que fica desta campanha eleitoral depois de 20 mil quilómetros na estrada.

Protecção Civil pagou combustíveis para participar na telenovela. Em maior a continuação do caso noticiado ontem sobre a mobilização de meios para a gravação para a SIC. A Liga de Bombeiros já veio pedir explicações. Na foto principal um negócio em crescimento: produção artesanal de cerveja bate recordes.

Burocracia afasta médicos luso-venezuelanos de Portugal. Só na Madeira foram mais de 40 os que entraram em contacto com a Ordem no ano passado, mas só dois entraram com o pedido. A demora dos pedidos de equivalência tem levado vários a optar por Espanha, onde há acordo com a Venezuela. A foto do primeiro-ministro indiano, Modi, ocupa grande parte da capa. O que vai fazer com uma maioria reforçada?, questiona o jornal. Ainda aqui a notícia da média das pensões da Caixa Geral de aposentações subiu 10%.

No Correio da Manhã a notícia mais forte é “Ferro tranca lista dos devedores”. O Banco de Portugal entregou lista na Assembleia. Com foto, a declaração de Bruno Lage: “Pagava 120 milhões para Félix ficar no Benfica”.

O nível do mar vai subir um metro neste século, quem o diz é o investigador Carlos Antunes numa entrevista ao i. “Não há memória de uma subida do nível do mar como a que vamos ter”. Neste jornal em destaque também os resultados da Eurosondagem às eleições europeias. “PS ganha as eleições no domingo e não é por poucochinho”. Leia ainda sobre Joe Berardo, que admite ter-se excedido mas que não quer ser bode expiatório.

O Negócios chamou a sondagem também para a capa. A manchete é igualmente sobre a Europa, num outro tema: “Bruxelas obriga a mudar impostos dos jogos online”. As apostas já movimentam o equivalente a 1% do PIB. Aqui ainda a notícia de que a divulgação da lista de devedores está nas mãos do Presidente da Assembleia da República.

Hoje é dia de Jornal Económico nas bancas. ‘Joe Berardo foi financiado pela estratégia de domínio do BCP de Sócrates”, diz Patrick Monteiro de Barros. A Visa está interessada no Multibanco e a Endessa nas barragens e eólicas da EDP, revela.

A Bola traz uma entrevista a Bruno Lage. “Lage abre o livro”, resume. O treinador do Benfica falou também ao Record: “Sem Filtro” é o título. O Jogo pinta-se de verde e de azul. “O adeus às armas”. Bruno Fernandes e Herrera de saída. Despedem-se no Jamor.