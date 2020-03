INE suspende entrevistas presenciais até final de Abril

“No cumprimento da sua Missão, enquanto principal autoridade estatística nacional produtora de estatísticas oficiais, o INE efetua inquéritos a famílias, empresas e a outras entidades”, começa por relembrar o Instituto Nacional de Estatística num comunicado emitido esta tarde.

Assim, “nas atuais circunstâncias, o INE decidiu suspender até ao final do mês de Abril, com reavaliação da situação até essa data, as entrevistas presenciais, i.e, que envolvem contactos directos com os cidadãos, devido ao risco para ambos, entrevistadores e respondentes”, anuncia.

No entanto, a autoridade estatística nacional “manterá a inquirição por via telefónica ou via internet, para os quais apela à boa colaboração dos inquiridos”, pede.

Acrescenta ainda que internamente “está a reorganizar-se no sentido de procurar assegurar a produção estatística oficial”. E conclui: “Relativamente ao calendário de divulgação estatística, publicado no Portal das Estatísticas Oficiais, é possível que venham a observar-se alterações para as quais o INE solicita desde já a compreensão dos cidadãos e comunicação social.”