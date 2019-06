Imigrantes em Portugal, PSP acusada de peculato e educação em destaque nos jornais nacionais

A notícia sobre os imigrantes mais qualificados e espalhados por todo o país faz hoje manchete no Jornal de Notícias. O matutino escreve que jovens e idosos mudam-se para Portugal para estudar, trabalhar ou simplesmente gozar a reforma. A maior comunidade continua a ser a brasileira, mas lidera em ritmo de crescimento.

O risco elevado de incêndios na maioria dos distritos do país é outra das notícias de destaque do JN que aponta temperaturas de 30 graus em algumas cidades portuguesas.

O Público escreve hoje que mais de 200 polícias são acusados de peculato e falsificação. A maioria pertence a esquadras de Seixal, Almada e Setúbal e trocavam passes dos transportes gratuitos para os agentes da autoridade por dinheiro.

Em grande plano está um mural do cantor Bob Dylan construído por Martin Scorsese.

O Jornal I destaca a entrevista com Galopim de Carvalho sobre a educação que diz que a escola não está a ensinar, mas a amestrar as crianças.

Já o DIÁRIO de Notícias escreve que os directores das escolas recusam mudar ano lectivo já em 2019-2020. Segundo o matutino, o Ministério da Educação autorizou as escolas a organizar o ano escolar em dois semestres, ou três períodos, mas os presidentes das associações de directores dizem que é demasiado tarde para preparar a mudança já no próximo ano lectivo.

Em destaque está a história do drone americano abatido e os oito episódios na base da frise entre o Irão e os Estados Unidos da América.

A substituição de Theresa May, no governo do Reino Unido, é outro dos temas em destaque no DN Lisboa. Boris ou Hunt, um deles será primeiro-Ministro do Reino Unido.

Nos jornais desportivos, Bas Dosto, jogador do Sporting, rejeita oferta de clube mexicano e diz que só admite projecto forte em Espanha ou Inglaterra, escreve o Record.

O Jogo diz que o jogador Bruma está de olho no dragão. Casilhas, guarda-redes do FC Porto ainda não atirou a toalha ao chão, mas já fala com nostalgia ao afirmar que teve uma carreira bonita, mas sofrida.

A Bola foi ver como Rafael Camacho passa as férias a preparar o futuro.

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, refere ao jornal desportivo que os clubes estão reféns dos grandes e recebem ameaças.