Hospital de Viseu restringe visitas a doentes internados devido a casos de gripe

O Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) anunciou hoje que, devido ao aumento do número de casos de gripe, vai restringir as visitas aos doentes internados e reforçar as medidas de controlo da infeção.

“Apenas será permitida a presença do acompanhante e de uma visita por doente e por turno de visita, com máscara de proteção, que lhe será gratuitamente disponibilizada no átrio do hospital”, refere o CHTV, em comunicado enviado à agência Lusa ao início da noite, esclarecendo que estas medidas têm “efeitos imediatos”.

Segundo o CHTV, “nos últimos dias, tem havido um aumento do número de doentes infetados com o vírus da gripe com necessidade de internamento” e “há doentes internados por outros motivos que desenvolveram, durante a sua permanência no hospital, infeção pelo vírus influenza A”.

Neste âmbito, os responsáveis hospitalares consideram ser “imprescindível, neste momento, restringir as visitas aos doentes internados e reforçar as medidas do controlo de infeção”.

O CHTV apela à compreensão e colaboração da população e dos utentes, acrescentando que o horário de visita se mantém das 14:00 às 18:00 aos sábados, domingos e feriados, e das 14:00 às 16:00 e das 18:00 às 20:00 nos restantes dias.

Já na quarta-feira, em conferência de imprensa, a diretora clínica do CHTV, Helena Pinho, tinha pedido às pessoas afetadas pela gripe para não visitarem os doentes no hospital, de modo a não os contagiar.

“Nesta casa não há controlo efetivo de visitas e, neste momento, temos tido casos de doentes que estão internados há vários dias que vieram a ter gripe e cuja fonte provável são as próprias visitas”, afirmou nesse dia.

Segundo a responsável, apesar de o CHTV ter feito cartazes para sensibilizar as pessoas para esta situação, as visitas de pessoas com gripe continuam a ser recorrentes.

No mesmo dia, Filipa Almeida, adjunta da direção clínica e responsável pela Comissão de Controlo de Infeção e Resistência dos Antibióticos, disse que estavam 41 doentes internados com gripe A.

“Este ano há uma alteração em relação ao ano anterior, em que circulava concomitantemente o vírus influenza B, que este ano não tem sido responsável por internamentos”, explicou.

O “pico” do número de internamentos por gripe ocorreu no final da semana passada, com 52 doentes internados.