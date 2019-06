Homem morre em acidente com retroescavadora em Paredes de Coura

Um homem morreu hoje num acidente com uma retroescavadora que ocorreu no concelho de Paredes de Coura, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

“Recebemos o alerta às 19:58 para um acidente com um veículo fora de estrada. Tratou-se de uma retroescavadora que estava a operar numa zona florestal e capotou, causando a morte de um homem”, adiantou fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na localidade de Infesta, concelho de Paredes de Coura, com o óbito a ser declarado no local.

Ao acidente acorreram 18operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Paredes de Coura, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.