Homem de 32 anos morreu carbonizado em Barcelos

Um homem de 32 anos foi hoje encontrado carbonizado num acampamento em Fornelos, Barcelos, distrito de Braga, estando no local a GNR a aguardar a chegada a Polícia Judiciária para analisar o caso, revelaram à Lusa fontes oficiais.

“Segundo foi relatado, houve um incêndio durante a noite no acampamento, mas as pessoas não pediram ajuda e trataram elas de apagar as chamas. Hoje de manhã, foram chamar um homem, de 32 anos, e perceberam que estava morto, carbonizado”, explicou fonte dos bombeiros de Barcelinhos, que receberam o alerta para a vítima na freguesia de Fornelos pelas 09:00.

Fonte do Comando de Braga da GNR esclareceu que aquela força policial ainda se encontrava, pelas 11:30, “a preservar o local”, aguardando a chegada da Polícia Judiciária (PJ), para apurar sobre a existência de uma eventual investigação criminal.

“Ainda é tudo prematuro [dizer que poderá haver investigação], porque a PJ ainda não chegou. Estamos apenas a preservar o local”, explicou a GNR de Braga.

Os bombeiros de Barcelinhos disseram ter estado no acampamento até por volta das 11:30, com uma viatura e dois homens.

De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, os meios foram deslocados para a rua de Vilarinho.