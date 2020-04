Homem atirou dois ‘cocktails molotov’ contra escadaria do parlamento

Um homem atirou dois ‘cocktails molotov’ contra a escadaria da Assembleia da República, em Lisboa, no domingo à tarde, sem provocar quaisquer feridos ou danos materiais, confirmou hoje à Lusa a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com o porta-voz da Direção Nacional da PSP, intendente Nuno Carocha, o incidente ocorreu por volta das 18:30 e “não foram provocados danos, ficou só o chão, que é de pedra, queimado”.

O suspeito ainda não foi identificado, mas a PSP tem testemunhas da ocorrência e as imagens de videovigilância.

A notícia foi avançada ao final da tarde de hoje pelo jornal diário Correio da Manhã.

As diligências policiais vão continuar com o objetivo de identificar o suspeito e as motivações deste incidente.