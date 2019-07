Homem ataca esposa e cunhado à navalhada em Vila Real

Dois feridos com uma arma branca e um detido foi o resultado de uma agressão hoje, em Constantim, Vila Real, que terá ocorrido num cenário de violência doméstica, disse fonte da GNR.

A fonte referiu à agência Lusa que as vítimas são uma mulher de 45 anos e o seu irmão de 43 anos, os quais foram feridos com “uma navalha” e foram transportados para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro CHTMAD).

O detido é o marido da mulher, um homem de 47 anos, que acabou por ser assistido no hospital devido a cortes da arma branca.

Segundo a GNR, uma filha do casal, de 16 anos, terá ficado em estado de choque, pelo que foi também transportada à unidade hospitalar.

A fonte referiu que se tratou de uma situação de violência doméstica e que já havia antecedentes por parte do agressor, que vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial na quinta-feira.

Segundo a GNR, a discussão entre o casal terá sido ouvido pelos vizinhos e o irmão da mulher terá ido em seu socorro.

O alerta foi dado às 19:30 e para o local foram mobilizados oito operacionais e quatro viaturas, dos bombeiros da Cruz Verde e da GNR de Vila Real.